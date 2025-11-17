Controlli nella “mala movida”, sequestrato un etto di cocaina nel Vibonese

la sicurezza nelle città

VIBO VALENTIA Anche questo fine settimana, si sono svolti mirati servizi straordinari interforze di vigilanza e di ordine pubblico, disposti dal questore, allo scopo mantenere alta la cornice di sicurezza generale e di contrastare le varie forme di illegalità nel centro cittadino e anche nelle frazioni di Vibo Valentia.

In particolare come di consueto le attività sono state finalizzate alla prevenzione e contrasto della “mala movida”, quindi innanzitutto nel centro città e ciò per assicurare la dovuta tutela ai frequentatori delle vie e piazze dove insistono diversi esercizi pubblici, ai clienti dei locali stessi, ai residenti e ai titolari delle diverse attività commerciali.

I servizi hanno visto l’impiego di uomini e mezzi della Polizia di Stato, impegnata oltre che con le varie articolazioni della Questura anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale”, delle unità cinofile, della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, di militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con il contributo anche della Polizia Locale. Nell’ambito delle attività di polizia, sono state identificate 930 persone, di cui 182 penalmente censite, controllati 269 veicoli, elevate 3 sanzioni per violazione al codice della strada, controllati diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e a altre misure restrittive e sono stati controlli avventori in diversi esercizi pubblici del capoluogo.

Inoltre, nell’ampia azione della Questura di Vibo Valentia, guidata da Rodolfo Ruperti, volta al contrasto delle varie forme di illegalità, compreso anche lo spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile, con altro personale impiegato nei servizi indicati, ha eseguito diversi controlli nel centro abitato della frazione Piscopio che hanno consentito di rinvenire all’interno di un incavo ricavato nel muro perimetrale esterno di un’abitazione diroccata, un contenitore in plastica contenente 8 involucri di sostanza stupefacente di tipo cocaina dal peso complessivo di 42.89 grammi. Contestualmente in un secondo incavo posto sul medesimo muro è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente un blocco intero di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 59.62 grammi per un totale di 102.51 grammi. Inoltre l’estensione dei controlli verso altra abitazione abbandonata, consentiva di rinvenire, sempre in un incavo di un muro, tre involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 10 grammi di marijuana.