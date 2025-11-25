Il Crotone ribalta il Sorrento: 1-3 e quarti di finale conquistati

coppa italia serie c

SORRENTO Il Crotone non sbaglia l’appuntamento con gli ottavi di Coppa Italia Serie C e, al termine di una prestazione in crescendo, espugna lo stadio “Alfredo Viviani” con un netto 1-3 sul Sorrento. La squadra di Longo, trascinata da Ricci e da un Maggio incontenibile, conquista così il pass per i quarti, dove affronterà la vincente tra Potenza e Audace Cerignola.

Primo tempo: Sorrento avanti, Crotone in difficoltà

Il match si apre con buona intensità da parte dei padroni di casa, che si rendono pericolosi già dopo pochi minuti. Al 7’ Esposito tenta la conclusione dal limite, trovando una deviazione che facilita l’intervento di Sala. Il Crotone risponde all’11’ con Ricci, rapido a recuperare palla e tirare subito verso la porta, ma Harrasser devia in corner. Il Sorrento, però, cresce e al 21’ trova il vantaggio: Esposito, uno dei più brillanti tra i rossoneri, converge dalla sinistra e lascia partire un destro secco sul primo palo che vale l’1-0. Per il giovane attaccante è il primo gol tra i professionisti. La squadra di Longo tenta di reagire, ma gli spazi sono pochi e il Sorrento controlla bene. Alla mezz’ora i rossoblù perdono anche Cocetta per infortunio, complicando ulteriormente un primo tempo chiuso in svantaggio dopo un solo minuto di recupero.

Secondo tempo: la rimonta rossoblù prende forma

La ripresa si apre con un doppio cambio: Longo inserisce Maggio per dare maggiore profondità alla manovra offensiva. Il Crotone rientra con un atteggiamento completamente diverso e al 55’ trova il pareggio. Murano pennella un cross preciso per Ricci, che si coordina splendidamente e insacca al volo l’1-1.

Il gol cambia l’inerzia del match. Gli ospiti spingono con continuità e al 62’ Maggio conquista un rigore, premiato da un’azione personale irresistibile. Sul dischetto va Gómez, glaciale nel firmare il sorpasso: 1-2.Il Sorrento accusa il colpo e il Crotone continua a spingere. Al 78’ arriva il tris: Maggio, ancora lui, sfrutta un’azione avvolgente e sigla il 3-1 che indirizza in modo definitivo il passaggio del turno.

Finale senza scossoni e qualificazione meritata

Nel finale, i rossoblù amministrano il vantaggio con ordine, mentre il Sorrento fatica a trovare nuove energie. C’è spazio anche per un secondo rigore per il Crotone all’81’, procurato da Piovanello e accompagnato dall’espulsione di Potenza. Questa volta, però, Harrasser ipnotizza il nuovo entrato e mantiene il passivo invariato. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria del Crotone e l’accesso ai quarti di finale. Una rimonta convincente e una prestazione di carattere che premiano le scelte di Longo e riaccendono l’entusiasmo rossoblù. (redazione@corrierecal.it)

