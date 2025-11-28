Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
lo scontro
Incidente a Cosenza, auto contro moto davanti al Tribunale
Non si registrano feriti gravi. Attesi i soccorsi, sul posto la Polizia locale
Pubblicato il: 28/11/2025 – 11:50
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Un incidente si è verificato pochi minuti fa davanti al Tribunale di Cosenza. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto, guidata da una donna, e una moto sulla quale viaggiava un giovane.
Non si registrano feriti gravi, ma si attende comunque l’arrivo dei soccorsi per le verifiche del caso e per prestare assistenza ai coinvolti.
Sul posto è già presente la Polizia locale, che sta gestendo la viabilità e raccogliendo le prime testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Il traffico nella zona ha subito temporanei rallentamenti. (redazione@corrierecal.it)
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali