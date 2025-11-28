Incidente a Cosenza, auto contro moto davanti al Tribunale

lo scontro

COSENZA Un incidente si è verificato pochi minuti fa davanti al Tribunale di Cosenza. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto, guidata da una donna, e una moto sulla quale viaggiava un giovane.

Non si registrano feriti gravi, ma si attende comunque l’arrivo dei soccorsi per le verifiche del caso e per prestare assistenza ai coinvolti.

Sul posto è già presente la Polizia locale, che sta gestendo la viabilità e raccogliendo le prime testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il traffico nella zona ha subito temporanei rallentamenti. (redazione@corrierecal.it)

