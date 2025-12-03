Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il traguardo

L’attaccante del Catanzaro Filippo Pittarello si laurea in Economia Aziendale

Il calciatore giallorosso ottiene il titolo universitario con una tesi sulle dinamiche economiche del calcio. Il club: «Esempio di impegno e determinazione»

Pubblicato il: 03/12/2025 – 20:13
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’attaccante del Catanzaro Filippo Pittarello si laurea in Economia Aziendale

CATANZARO Non solo gol e assist per Filippo Pittarello, attaccante del Catanzaro, protagonista in questa stagione con una rete e due passaggi decisivi. Per il giocatore giallorosso è arrivato anche un traguardo importante fuori dal campo: la laurea in Economia Aziendale.
A comunicarlo è il club calabrese, che in una nota ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto dal suo tesserato. Pittarello ha discusso una tesi in Diritto bancario dal titolo “Investimenti e sponsorizzazioni nel calcio: aspetti bancari e regolamentari”, un lavoro che intreccia il mondo dello sport con quello della finanza e delle normative che lo regolano.
«Un traguardo importante – sottolinea la società – che testimonia la capacità di Filippo di coniugare sport e formazione accademica ai massimi livelli».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
catanzaro calcio
filippo pittarello
laurea filippo pittarello
sport
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x