L’attaccante del Catanzaro Filippo Pittarello si laurea in Economia Aziendale

il traguardo

CATANZARO Non solo gol e assist per Filippo Pittarello, attaccante del Catanzaro, protagonista in questa stagione con una rete e due passaggi decisivi. Per il giocatore giallorosso è arrivato anche un traguardo importante fuori dal campo: la laurea in Economia Aziendale.

A comunicarlo è il club calabrese, che in una nota ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto dal suo tesserato. Pittarello ha discusso una tesi in Diritto bancario dal titolo “Investimenti e sponsorizzazioni nel calcio: aspetti bancari e regolamentari”, un lavoro che intreccia il mondo dello sport con quello della finanza e delle normative che lo regolano.

«Un traguardo importante – sottolinea la società – che testimonia la capacità di Filippo di coniugare sport e formazione accademica ai massimi livelli».

