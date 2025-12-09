Migliorano gli esiti clinici, ma persistono forti diseguaglianze Nord-Sud

i dati agenas

La qualità dell’assistenza sanitaria in Italia migliora, ma il sistema rimane segnato da forti diseguaglianze territoriali e da un divario Nord-Sud (ad esempio, sui volumi per la chirurgia oncologica complessa di pancreas e retto, sulla tempestività di accesso a procedure salvavita e sull’appropriatezza clinica in area materno-infantile). Migliorano, tra l’altro, gli esiti per le operazioni al femore negli over65 entro le 48 ore e diminuiscono i parti cesarei, ma con forti differenze tra Nord e Sud. E’ il dato che emerge dal Programma Nazionale Esiti (Pne) 2025, basato sui dati relativi al 2024, presentato oggi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che fotografa la situazione in diverse aree cliniche. Attualmente il Pne ha visto crescere a 218 il numero degli indicatori considerati, di cui 189 relativi all’assistenza ospedaliera e 29 relativi all’assistenza territoriale. Nell’edizione Pne 2025 sono state complessivamente valutate 1.117 strutture di ricovero per acuti (pubbliche e private). Il Pne, sottolinea Agenas, “si offre quale strumento strategico per la governance sanitaria ai diversi livelli”. Complessivamente, sottolinea Agenas, “emerge il quadro di un sistema sanitario in grado di migliorare quando siano fissati riferimenti normativi precisi e i dispositivi di valutazione permettano di monitorare i progressi fatti, indirizzando il cambiamento verso obiettivi condivisi e misurabili”. La concentrazione dei casi complessi in centri ad alto volume è migliorata in molti ambiti, rileva l’agenzia, ma “persistono criticità”.

I dati

Nell’area cardiovascolare, ad esempio, si rileva come per l’infarto i ricoveri siano in calo (-21%), ma c’è una elevata concentrazione della casistica (circa il 90% in strutture ad alto volume). Valori analoghi registrati anche per l’angioplastica coronarica. Per il Bypass aortocoronarico c’è invece una forte frammentazione della casistica, con pochi centri al di sopra della soglia dei 200 interventi/anno, scesi da 23 nel 2015 a 15 nel 2024. Il valore corrispondente di casistica in tali strutture si è ridotto dal 41% al 29%. Nella Chirurgia oncologica, poi, emerge che il trattamento del tumore della mammella sia “in forte miglioramento”: la casistica trattata in strutture ad alto volume è passata dal 72% nel 2015 al 90% nel 2024. Miglioramenti significativi anche nella concentrazione degli interventi in strutture ad alto volume per tumore del colon (dal 69% al 73%), prostata (dal 63% all’82%) e polmone (dal 69% all’83%). Quadro in miglioramento per le resezioni pancreatiche (dal 38% al 54%), ma con livelli critici nelle regioni del Sud e nelle Isole, in cui si concentra in strutture ad alto volume solo il 28% della casistica trattata. Migliorano pure gli interventi per frattura del collo del femore con il 96% degli interventi in centri sopra soglia. Ed ancora, per gli interventi per frattura del collo del femore in pazienti ultra65enni entro 48 ore si registra un miglioramento dal 52% nel 2020 al 60% nel 2024, ma ancora molte regioni con valori sotto lo standard al Sud. Bene anche la tempestività dei trattamenti con l’angioplastica coronarica per infarto entro 90 minuti che sale al 63% (era 57% nel 2020), ma con valori peggiori al Sud. In miglioramento anche l’appropriatezza clinica per i tagli cesarei primari che sono in lieve calo (dal 25% nel 2015 al 22% nel 2024), ma con forti differenze Nord-Sud: Nord più vicino agli standard Oms (15%), Sud con valori mediani spesso al di sopra del 25%. Minore ricorso al taglio cesareo nelle strutture pubbliche e in quelle ad alto volume. Inoltre, i parti vaginali dopo taglio cesareo sono in aumento dall’8% al 12%, ma con livelli ancora molto bassi al Sud. Infine, per quanto riguarda gli esiti da intervento, per il Bypass aortocoronarico isolato il valore mediano della mortalità a 30 giorni scende all’1,5%, ben al di sotto della soglia del 4%. Per gli Interventi su valvole cardiache, invece, il valore mediano della mortalità a 30 giorni scende al 2%, ma con criticità in Calabria, Campania e Puglia. (Ansa)