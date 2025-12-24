Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’episodio e la condanna

Intimidazione a sindacalista della Uil Calabria, bossolo e bottiglia di benzina sull’auto

La vittima è un uomo Rsa in un’impresa che si occupa della pulizia dei convogli ferroviari a Reggio Calabria

Pubblicato il: 24/12/2025 – 13:24
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Intimidazione a sindacalista della Uil Calabria, bossolo e bottiglia di benzina sull’auto

REGGIO CALABRIA Un’intimidazione è stata compiuta ai danni di un sindacalista della Uil Trasporti in Calabria. L’uomo, Rsa in un’impresa che si occupa della pulizia dei convogli ferroviari a Reggio Calabria, nella notte tra venerdì e sabato scorsi – ma la notizia si è appresa oggi dal sindacato – finito il turno di lavoro è andato alla sua auto trovando una scatola sul cofano. All’interno ha trovato un bossolo, una bottiglia con della benzina ed un biglietto con su scritto “questo è per le Rsa”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. La Uil Trasporti Calabria, in una nota, ha espresso “la più ferma e netta condanna per il vile e inaccettabile atto intimidatorio perpetrato ai danni di un nostro rappresentante aziendale operante nel settore degli appalti ferroviari”. “Si tratta – ha sostenuto il sindacato – di un episodio gravissimo che colpisce non solo la persona coinvolta, ma l’intera organizzazione sindacale e, più in generale, i principi di democrazia, legalità e libertà sindacale. Atti di questo genere non possono e non devono trovare alcuna tolleranza, soprattutto in un contesto lavorativo già caratterizzato da forti criticità e da una costante richiesta di rispetto delle regole e dei diritti”. Dopo avere manifestato piena e totale solidarietà al proprio delegato, il sindacato ha sottolineato che i “tentativi di intimidazione non fermeranno l’azione sindacale né indeboliranno la determinazione della Uil trasporti nel difendere diritti, sicurezza e dignità dei lavoratori”.

Argomenti
Importanti
intimidazione uil reggio calabria
minacce uil reggioc alabria
uil trasporti
uil trasporti reggio calabria
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x