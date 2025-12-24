Intimidazione a sindacalista della Uil Calabria, bossolo e bottiglia di benzina sull’auto

l’episodio e la condanna

REGGIO CALABRIA Un’intimidazione è stata compiuta ai danni di un sindacalista della Uil Trasporti in Calabria. L’uomo, Rsa in un’impresa che si occupa della pulizia dei convogli ferroviari a Reggio Calabria, nella notte tra venerdì e sabato scorsi – ma la notizia si è appresa oggi dal sindacato – finito il turno di lavoro è andato alla sua auto trovando una scatola sul cofano. All’interno ha trovato un bossolo, una bottiglia con della benzina ed un biglietto con su scritto “questo è per le Rsa”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. La Uil Trasporti Calabria, in una nota, ha espresso “la più ferma e netta condanna per il vile e inaccettabile atto intimidatorio perpetrato ai danni di un nostro rappresentante aziendale operante nel settore degli appalti ferroviari”. “Si tratta – ha sostenuto il sindacato – di un episodio gravissimo che colpisce non solo la persona coinvolta, ma l’intera organizzazione sindacale e, più in generale, i principi di democrazia, legalità e libertà sindacale. Atti di questo genere non possono e non devono trovare alcuna tolleranza, soprattutto in un contesto lavorativo già caratterizzato da forti criticità e da una costante richiesta di rispetto delle regole e dei diritti”. Dopo avere manifestato piena e totale solidarietà al proprio delegato, il sindacato ha sottolineato che i “tentativi di intimidazione non fermeranno l’azione sindacale né indeboliranno la determinazione della Uil trasporti nel difendere diritti, sicurezza e dignità dei lavoratori”.