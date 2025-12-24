Skip to main content

Maxi sequestro di olio dichiarato Evo in Calabria, l’annuncio del ministro Lollobrigida

Si tratta di 12 tonnellate di olio in un frantoio di Corigliano-Rossano, dichiarato come extravergine di oliva ma privo di qualsiasi documento

Pubblicato il: 24/12/2025 – 10:37
CORIGLIANO ROSSANO A seguito di un controllo svolto al porto di Salerno, i Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Reggio Calabria e gli Ispettori dell‘ICQRF di Cosenza hanno sequestrato 12 tonnellate di olio in un frantoio di Corigliano-Rossano, dichiarato come extravergine di oliva di provenienza italiana ma privo di qualsiasi documento a riscontro dell’origine. A darne notizia è il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che sui social sottolinea: «Controlli serrati e tolleranza zero contro le frodi alimentari». Da Lollobrigida, infine, un «grazie alle Forze dell’Ordine e agli ispettori per il lavoro quotidiano a difesa della qualità, della legalità e dei produttori onesti». 

