Ultimo aggiornamento alle 20:40
Incidente a Cosenza, scontro tra due auto: due feriti – FOTO

Una Audi A1 di colore bianco si è scontrata per cause ancora in corso di accertamento con una Ford Puma di colore nero

Pubblicato il: 28/12/2025 – 20:40
COSENZA Due auto si sono scontrate nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre, a Cosenza nei pressi di piazza Gullo, a pochi metri dal tribunale. Una Audi A1 di colore bianco si è scontrata per cause ancora in corso di accertamento con una Ford Puma di colore nero. Quest’ultima a seguito dello scontro si è ribaltata. Sul posto è intervenuto il 118 per i soccorsi del caso. Da quanto si è appreso due sono le persone ferite, entrambe in maniera lieve. (f.b.)

Le foto sono di Francesco Greco

