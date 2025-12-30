Due milioni di euro al Centro di ricerche sulle neuroscienze dell’UniCal 

assistenza e prevenzione

ROMA La firma porta la data del 2 dicembre 2025, quando nella Sala Koch del Senato è stata siglata la convenzione per istituire il Centro per la Salute del Cervello, centro di ricerche sulle neuroscienze, all’Università della Calabria. Oggi arriva la conferma del finanziamento inserito nella legge di Bilancio: 2 milioni di euro in due anni saranno assegnati all’Unical chiamata a realizzare il presidio scientifico. Il progetto è frutto della sinergia tra l’Unical, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Fondazione “Le idee di Chicco”. L’iniziativa – invece – è stata promossa con forza dal senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto in ricordo e memoria del figlio Francesco. «Dentro il vuoto rimane sempre, ma oggi è la presenza di Chicco a darmi la forza per andare avanti con questo progetto». La struttura non sarà solo un polo di ricerca avanzata, ma si propone come vero punto di riferimento essenziale per l’assistenza e la prevenzione del disagio giovanile e delle patologie neurologiche.

