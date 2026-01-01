Da Catanzaro a Reggio passando per Crotone: si rinnova il rito del tuffo di Capodanno – FOTO

l’arrivo del 2026

CATANZARO Da Catanzaro a Reggio Calabria passando per Crotone. Un rito che si rinnova: è il tuffo di Capodanno, che anche quest’anno si è tenuto nelle principali località della Calabria.

Catanzaro

A Catanzaro questa mattina la ventesima edizione del tuffo di Capodanno, organizzato dall’associazione “Calabria un mare d’amore”, un evento che ha richiamato come al solito una grande partecipazione, e questa volta ha registrato anche la presenza “fisica” del prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, che si è tuffato insieme a centinaia di catanzaresi (nella foto in copertina da “Il Giornale di Calabria”). Quest’anno il tuffo di Capodanno è stato dedicato alla pace. “Abbiamo invitato tutti i partecipanti ad indossare una maglietta bianca come simbolo di pace – ha spiegato Vanessa Cardamone, presidente dell’associazione – anziché acquistare delle magliette in ricordo dell’iniziativa, faremo una donazione per la mensa dei poveri, perché siamo convinti che i ricordi pieni di emozioni siano i più significativi e non c’è cosa più bella ed emozionante che fare del bene al prossimo”. Il prefetto De Rosa ha spiegato: “Non è solo un semplice tuffo, con questo mio gesto voglio dire che le istituzioni sono vicine a cittadini e i cittadini devono essere vicini alle istituzioni, perché questa Calabra merita ben altre narrazioni rispetto a quelle solo negative, perché la Calabria sta dimostrando di essere una grande terra”.

Reggio Calabria

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha augurato buon anno alla città in occasione del consueto tuffo di Capodanno sul Lungomare Italo Falcomatà. “Il tuffo di Capodanno è ormai una tradizione consolidata e fortemente identitaria per Reggio Calabria. Un appuntamento, dedicato alla memoria di Mimì Fortugno, che i reggini attendono per inaugurare al meglio il nuovo anno. È bello notare come la partecipazione cresca costantemente: anche chi inizialmente era scettico, nelle passate edizioni, oggi è qui con noi. È la dimostrazione che le tradizioni positive sanno contaminare la comunità”. All’evento, che è giunto quest’anno alla sua 53° edizione, hanno preso parte anche l’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo ed il Consigliere delegato Giovanni Latella. “Il mio auspicio per il 2026 – ha affermato il sindaco – è che la determinazione nel perseguire i propri obiettivi personali e lavorativi si rifletta anche nell’impegno per la collettività. I cittadini non devono essere spettatori, ma protagonisti del cambiamento, poiché la resilienza e la voglia di lottare sono nel DNA della nostra storia. Oltre all’augurio di salute e serenità – ha concluso Falcomatà – spero che non venga mai meno l’impegno comune: la città cresce e migliora solo se ognuno di noi fa la propria parte. Ed è questo l’augurio più bello che la città può fare a se stessa”.

Crotone

“Il nuovo anno a Crotone si apre con l’energia e l’entusiasmo del tradizionale Tuffo di Capodanno: un appuntamento ormai irrinunciabile che unisce cittadini e visitatori in un momento di condivisione, sport e amore per il nostro mare. Tra sorrisi, applausi e tanta voglia di iniziare il 2026 con spirito positivo, i partecipanti hanno salutato il nuovo anno sfidando le onde e regalando alla città un’immagine di vitalità e partecipazione. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa: Crotone dimostra ancora una volta di saper vivere le proprie tradizioni con passione e orgoglio”. Così sul sito del Comune pitagorico. (redazione@correrecal.it)

