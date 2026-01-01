Mariateresa e Rebecca a Cosenza, Domenico a Crotone: ecco i primi nati nel 2026 in Calabria

il nuovo anno

La Calabria festeggia il nuovo anno dando il benvenuto ai primi bambini nati nel 2026: doppio fiocco rosa a Cosenza, dove pochi minuti dopo mezzanotte, esattamente alle 00:18 è nata Mariateresa Chiappetta, seguita da Rebecca Chiappetta. Sono state loro a inaugurare il nuovo anno cosentino con una simpatica curiosità: pur avendo lo stesso cognome, non sono legate da alcun rapporto di parentela. A Crotone il primo nato del nuovo anno è Domenico, venuto al mondo all’ospedale San Giovanni di Dio. «Ai genitori e a tutta la famiglia – ha scritto il Comune – giungano i più sinceri auguri della comunità cittadina per questo lieto evento che apre il nuovo anno. A loro rivolgiamo, come da tradizione, l’invito a essere accolti nella Casa Comunale non appena sarà possibile. Un ringraziamento va ai medici e agli infermieri dell’Ospedale “San Giovanni di Dio”per la professionalità e l’impegno con cui accompagnano momenti così importanti». Piccola gioia “calabrese” anche in Basilicata, all’ospedale di Lagonegro dove appena un minuto dopo la mezzanotte è nato Alessandro. Lui e la mamma Antonella, residente a Diamante, stanno bene.

