San Calogero, colpi d’arma da fuoco contro l’attività commerciale del candidato a sindaco

SAN CALOGERO Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati sparati verso l’attività commerciale di Michele Maccarone, imprenditore e candidato a sindaco alle prossime elezioni comunali di San Calogero, nel Vibonese. L’episodio è accaduto la notte di Capodanno, coincidenza per cui è ancora da accertare se si sia trattato a tutti gli effetti di un atto intimidatorio. Resta comunque la gravità dell’episodio, come sottolinea lo stesso Maccarone che ha presentato denuncia ai Carabinieri: «A chi ritiene – ha affermato – che io possa fare un passo indietro dico questo: nella mia vita ho incassato colpi ben più duri e li ho affrontati con coraggio. Non sono come voi, vigliacchi. Io vi guardo e vi affronto a testa alta. San Calogero è una città bellissima. Voi non siete come noi. Ci sono persone che credono in me e apprezzano ciò che faccio. Non sono solo. C’è un cordone sanitario intorno a me che vi permette di agire solo nell’ombra».

