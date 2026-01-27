«Dal governo soltanto briciole per i danni del maltempo in Calabria»

la polemica

LAMEZIA TERME «Il Presidente Occhiuto enfatizza il pronto intervento del Governo per far fronte alle emergenze e ai danni causati dal Ciclone Harry in Calabria, in Sicilia e Sardegna. 100 milioni di Euro (divisi in tre: 33 per la Calabria) a fronte di danni incalcolabili, solo un miliardo e mezzo nella sola Sicilia, a detta del Presidente di quella Regione. Quando si tratta del Sud siamo sempre alle briciole, al tentativo di fare propaganda sul nulla». Lo afferma in una nota Fernando Pignataro, segretario di Sinistra Italiana-Avs. «Eppure – prosegue Pignataro il maltempo, le piogge e l’uragano hanno messo in evidenza alcune verità incontrovertibili che sosteniamo da sempre: la Questione climatica dev’essere al centro delle politiche mondiali e dei singoli Paesi, mentre il nostro Governo continua a sottovalutare e a stare fermo; Che è stato prodotto nel nostro territorio uno scempio ambientale, naturale e paesaggistico, con l’arrembaggio all’uso del suolo, abusi edilizi sempre tollerati e condonati, anche quelli a ridosso del mare e nei letti dei fiumi (Soverato non ha insegnato nulla), dissesto idrogeologico e fragilità del territorio; che questo uragano, prodotto dai cambiamenti climatici e al quale non eravamo abituati, ha messo una pietra tombale sul progetto demente del Ponte sullo Stretto; che le priorità sono altre: la bonifica del territorio, il risanamento, consumo di suolo zero, il riassetto idrogeologico, la riforestazione, il lavoro in quella che continuiamo a ritenere la più grande opera pubblica per la nostra Regione». Per Pignataro «intanto, verifichiamo i danni reali per rispondere in modo adeguato al ripristino dei luoghi e al risarcimento alle persone. I soldi ci sono a partire da quelli accantonati per il Ponte e che adesso devono essere indirizzati a questa emergenza e poi all’adeguamento infrastrutturale di Calabria e Sicilia. Poi, con interventi strutturali si pensi ad un grande progetto di collegamenti moderni e adeguamento del territorio, che occupi giovani professionisti e maestranze, così da affrontare nel contempo e solo in parte la questione dell’emigrazione giovanile che sta indebolendo il tessuto sociale del Sud. L’Alleanza Verdi Sinistra sfida il Presidente Occhiuto, che sembra uscito da un grande sonno durato anni quando scopre un territorio debole e degli abusi edilizi, ad assumere posizioni forti rispetto ad un Governo che si deve assumere le proprie responsabilità nei confronti dei calabresi, che hanno subito l’ennesimo oltraggio di una politica che non programma e non affronta i divari territoriali e ambientali, anzi toglie i fondi alle politiche di coesione. E’ il momento di fare i conti e individuare le responsabilità».

L’intervento di Tridico

«I fondi stanziati dal governo a Sicilia, Sardegna e Calabria sono assolutamente insufficienti per far fronte ai danni del ciclone Harry che ha devastato il Sud Italia. Questo governo sta lentamente abbandonando al loro destino i cittadini e le imprese dei territori più colpiti e non ha nessun piano di prevenzione per evitare che nuovi eventi meteorologici estremi provochino danni persino maggiori. Spiace inoltre che la strada di attivare il Fondo europeo per una catastrofe regionale non sia stata finora battuta. Se i danni diretti superano l’1,5% del PIL regionale, l’Unione europea può infatti contribuire a sostenere la ricostruzione. La domanda va presentata entro 12 settimane dall’evento e solo dopo una prima stima accurata dei danni. Bisogna far presto innanzitutto a Niscemi dove si rischia lo sprofondamento di un intero quartiere e poi per ripristinare le infrastrutture di tutti i tratti costieri distrutti dalle forti mareggiati. Il Sud Italia vive di turismo, non possiamo permetterci ritardi o sottovalutazioni. Giorgetti apra il cordone della borsa, non si fa austerity sulla pelle dei cittadini». Così in una nota l’europarlamentare e già candidato presidente della Regione Calabria per il campo progressista Pasquale Tridico.

