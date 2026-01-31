Cosenza, si dimettono 7 componenti del Direttivo del Circolo Pd

la polemca interna

COSENZA In una nota 7 membri del Direttivo cittadino del Pd di Cosenza – Trecroci Aldo, Cassano Francesca, Tinto Gianfranco, Piane Alessandra Giulia, Dodaro Francesco, Tinto Marianna e Grandinetti Alessandro – comunicano «le proprie dimissioni dall’organismo del Circolo perché non in linea con la decisione di continuare ad osteggiare l’amministrazione Caruso. Il riferimento logicamente va immediatamente anche alla vicenda istituzionale che nella giornata di venerdì ha visto il Sindaco rimodulare la Giunta Comunale (riconfermando le figure dell’assessore Damiano Covelli e della Vice Sindaca Maria Locanto) e alla dura presa di posizione assunta dal Circolo cittadino del Partito Democratico». A questo punto – prosegue la nota – i delegati Trecroci Aldo, Cassano Francesca, Tinto Gianfranco, Piane Alessandra Giulia, Dodaro Francesco, Tinto Marianna e Grandinetti Alessandro «si dicono nettamente contrari a questo modus operandi che recherebbe solo un danno politico e amministrativo. Pertanto, alla luce anche delle innumerevoli situazioni in cui ci si è trovati in totale disaccordo sulla linea politica con l’area della segretaria cittadina diventa inevitabile fare una scelta dirompente e democraticamente corretta che è quella di lasciare l’incarico assunto nell’ultimo congresso celebrato a giugno che ne aveva visto la loro elezione. Si continuerà ugualmente – scrivono 7 – da semplici iscritti al PD non solo a supportare i Consiglieri e i membri impegnati a livello istituzionale a Palazzo dei Bruzi ma anche a tentare di ricucire sul territorio la presenza di un partito sempre più in affanno e difficoltà, che discute poco e che non è inclusivo per come dovrebbe. L’auspicio è che l’amministrazione Caruso porti a compimento quanto scritto nel proprio programma politico e che il Pd che è al suo fianco continui nel lavoro di aiuto politico concreto e fattivo per il bene della Città».

