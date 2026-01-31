Usic, cordoglio per la morte del carabinieri di Bovalino

la vicinanza

BOVALINO «L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia e ai colleghi del Brigadiere Battista Mastroianni, recentemente ritrovato privo di vita nella propria autovettura a Lamezia Terme.

In questo momento di grande dolore, USIC desidera porgere le più sentite condoglianze ai familiari del Brigadiere, ai suoi affetti e ai commilitoni che condividono il peso di questa tragica perdita. Siamo accanto a loro con rispetto e solidarietà, consapevoli del valore umano e professionale che il collega ha rappresentato per la comunità e per l’Arma. Allo stesso tempo, rinnoviamo la fiducia nelle autorità competenti affinché facciano piena luce sulle circostanze dell’accaduto.

USIC ribadisce l’importanza di promuovere e sostenere sempre più servizi di ascolto, supporto psicologico e tutela della salute mentale all’interno delle Forze dell’Ordine, affinché ogni collega possa trovare il sostegno necessario nei momenti di difficoltà». Così, in una nota, il Segretario Generale dell’USIC, Antonio Tarallo.