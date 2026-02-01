Pd Cosenza: «Pieno sostegno a Franz Caruso per uscire dalle secche lasciate dal centrodestra»

il confronto politico

COSENZA Si è tenuta nei locali della Federazione provinciale del Partito Democratico una riunione che ha visto la presenza di tutti i rappresentanti istituzionali del partito nell’Amministrazione del Comune di Cosenza: il Presidente del Consiglio comunale, il vicesindaco, l’assessore ai Lavori pubblici e tutti i consiglieri. All’incontro, convocato dal segretario provinciale Matteo Lettieri, che ha condotto i lavori, era presente anche il vicesegretario provinciale Elio Bozzo. «Nel corso della riunione si è svolta una analisi dell’azione amministrativa fin qui svolta a Palazzo dei Bruzi, ritenuta positiva da tutti i presenti. Tutta la rappresentanza istituzionale, a conclusione del dibattito, ha espresso un unanime e pieno sostegno all’azione politica dell’amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso. È emersa quindi la comune volontà di proseguire nell’esperienza politica che ha portato il centrosinistra alla guida della città, con la ferma convinzione che questa azione toglierà Cosenza dalle secche in cui era stata relegata dall’incapacità politica e amministrativa del centrodestra», si legge nella nota firmata da Giuseppe Mazzuca, Maria Locanto, Damiano Covelli, Francesco Alimena, Assunta Mascaro, Concetta De Paola, Massimiliano D’Antonio, Giuseppe Ciacco, Aldo Trecroci, Gianfranco Tinto e Francesco Graziadio.

Alimena: «Documento politico falso»

A stretto giro è arrivata la precisazione di Francesco Alimena: «Ho visto pubblicato, a mia firma un documento politico falso: il testo non è stato letto né approvato formalmente dagli interessati durante la riunione svoltasi stasera in Federazione PD. Qualsiasi uso improprio di nominativi o sottoscrizioni, volto a trarre in inganno o a ottenere indebiti vantaggi, può configurare reato, anche riconducibile alla falsificazione di atti e all’utilizzo indebito dell’identità altrui. Tale episodio sarà oggetto di opportune verifiche con conseguente immediata segnalazione alle autorità competenti. Confido che eventuali condotte irregolari non siano state poste in essere con il sostegno del segretario provinciale Lettieri».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato