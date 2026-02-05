Donna morta all’ospedale di Castrovillari, assolto il dottore Carlo De Stefanis

la sentenza

CASTROVILLARI Si chiude dopo sette anni una delle vicende giudiziarie più delicate che hanno interessato il presidio ospedaliero di Castrovillari. Il dottore Carlo De Stefanis, medico in servizio presso il Pronto Soccorso cittadino, è stato assolto con formula piena dall’accusa di omicidio colposo in relazione al decesso di una donna. L’accusa aveva chiesto 1 anno e 2 mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata oggi dal giudice del Tribunale di Castrovillari, Manuel Carotenuto, che ha accolto la tesi della difesa, decretando la fine di un iter processuale iniziato nel 2019.

La vicenda e il processo

Il caso trae origine dal decesso di una donna, avvenuto dopo il suo passaggio nel reparto di emergenza-urgenza. Per anni, la posizione di De Stefanis è stata al centro di un complesso iter dibattimentale volto a verificare il rispetto dei protocolli medici e la sussistenza di un nesso di causalità tra l’operato del sanitario e il tragico evento. I legali hanno dimostrato la validità della tesi difensiva attraverso una rigorosa analisi delle perizie tecniche e delle testimonianze raccolte in aula. Il professionista – come emerso all’esito del primo grado di giudizio – ha operato con perizia, prudenza e nel pieno rispetto delle linee guida mediche previste per il caso di specie.

«L’assoluzione con formula piena restituisce serenità a un professionista stimato che, nonostante la pressione del processo, ha continuato a servire la comunità nel difficile fronte del Pronto Soccorso. Cala, finalmente, il sipario su una vicenda dolorosa per tutte le parti coinvolte, ribadendo l’importanza della presunzione di innocenza fino a prova contraria e la centralità di un dibattimento tecnico e rigoroso», commentano gli avvocati. (f.b.)

