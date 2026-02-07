Stazione di Bologna, cavi tranciati: trovato un ordigno

le indagini

BOLOGNA E’ stato trovato un ordigno artigianale nei pressi della stazione di Bologna, a Castel Maggiore, dove sono stati tranciai i cavi ferroviari. Sul posto sono presenti anche gli artificieri che stanno facendo accertamenti ma a quanto risulta i cavi sono stati tranciati dalle fiamme in seguito all’incendio provocato dall’innesto artigianale. Anche se al momento non ci sono rivendicazioni, appare sempre più concreta l’ipotesi di un sabotaggio, così come la pista degli anarchici, per un gesto compiuto in concomitanza con l’avvio dei Giochi di Milano-Cortina.

Dopo i problemi causati a Pesaro dall’incendio di una cabina elettrica, la circolazione ferroviaria nei pressi di Bologna Centrale è rallentata con ritardi fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni. Alle 9 del mattino i primi problemi, con uno stop momentaneo anche all’Alta Velocità oltre che ai regionali e Intercity. Al lavoro anche la Digos per capire la natura del ritrovamento di un ordigno rudimentale, poi rimosso, lungo la linea ordinaria Bologna-Padova e poi i danni a cavi elettrici in un pozzetto di quella dell’Alta velocità all’altezza di Castel Maggiore. Dopo l’intervento dei tecnici Rfi, intorno alle 11 la ripresa della circolazione ferroviaria.