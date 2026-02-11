Catanzaro, ecco un “Ciclone di Solidarietà” per sostenere i commercianti colpiti da “Harry”

l’evento

CATANZARO L’appuntamento è domenica 15 febbraio, l’obiettivo è sostenere i commercianti del quartiere Lido di Catanzaro colpiti dal Ciclone “Harry”. Ecco l’iniziativa “Ciclone di Solidarietà”, una grande giornata di mobilitazione collettiva promossa dal Comune di Catanzaro in collaborazione con G.D.L. Produzioni Artistiche Musicali e Gualtieri Raffaele Clima: l’evento, organizzato anche per dare vita a una raccolta fondi, si svolgerà per l’intera giornata di domenica sul lungomare, zona Casciolino, la zona maggiormente danneggiata dall’ondata d maltempo. Un elemento centrale del “Ciclone di Solidarietà”, presentato oggi in una conferenza stampa, è la trasparenza: per l’intera durata dell’evento, la raccolta fondi prevista sarà curata e gestita direttamente dai commercianti colpiti dal disastro. I cittadini potranno così offrire il proprio contributo sapendo che il ricavato sarà amministrato senza intermediari da chi ha subito i danni del maltempo. La giornata inizierà già al mattino con l’apertura del villaggio in zona Casciolino: un’area dedicata alle famiglie con musica e attività sportive. Tra le iniziative in programma l’animazione della Cn di Cristian Napoli, un motoraduno, momenti di sport e benessere con sessioni di indoor cycling biking, oltre a un raduno di auto d’epoca che richiamerà appassionati da tutta la provincia. Il legame con l’identità locale sarà suggellato dall’Antica Congrega Tre Colli, che curerà un momento dedicato alla gastronomia catanzarese. I partecipanti potranno degustare il celebre morzello, il piatto tipico del capoluogo, trasformando la solidarietà in un momento di condivisione delle tradizioni più autentiche. Dalle ore 17:00, spazio allo show serale presentato da Maurizio Infusino. Il palco ospiterà un ricco programma di intrattenimento con l’Orchestra Spettacolo Tammurriata Nera, il tributo a Renato Zero con L’Ora Zero, le incursioni comiche di Piero e Mattia Procopio e di Rino & Giulio, le voci di Tiziana Bertuca, Januaria, Antonio Infusino e Gino Celli, insieme agli artisti di Catanzaro Sound, con il coinvolgimento musicale di Dajgorson DJ & DJ Freddy.A dare ulteriore risalto all’iniziativa sarà la partecipazione dell’Us Catanzaro 1929. La squadra e tutto lo staff tecnico interverranno durante la serata per testimoniare la vicinanza del mondo dello sport alla comunità e sostenere concretamente la ripartenza del quartiere marinaro. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato Donatella Monteverdi, Giuliana Furrer e Pasquale Squillace, rispettivamente assessore alla Cultura, alle Attività Economiche e ai Lavori pubblici del Comune di Catanzaro; Concetta Froio, rappresentante commercianti e Gianfranco Caroleo della Gdl Produzioni. (redazione@corrierecal.it)

