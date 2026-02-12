Frane, alberi crollati, tetti divelti, disagi. Anche il ciclone “Ulrike” flagella la Calabria – FOTO

la nuova ondata

LAMEZIA TERME Danni e disagi. Il ciclone Ulrike ha iniziato a imperversare sulla Calabra, in particolare sulla fascia tirrenico, com’era del resto nelle previsioni, visto che per oggi la Protezione civile regionale aveva diramato il bollettino di allerta arancione su questo versante, allerta arancione confermata anche per domani, venerdì 13 febbraio. Forti raffiche di vento e intense precipitazioni stanno interessando dalla serata di ieri buona parte del territorio calabrese, provocando ingenti danni e pericoli per la viabilità. Le raffiche di vento hanno raggiunto anche punte elevatissime fino a 117 chilometri nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. Molti i danni segnalati dai vigili del fuoco. A Catanzaro è stato scoperchiato il tetto di una scuola primaria, la “D’Errico”, portando all’interdizione dell’area per motivi di sicurezza (nella foto in copertina). Nel Lametino si registrano problemi con alberi abbattuti e insegne luminose danneggiate. Danni anche nel Cosentino. Il Comune di Fuscaldo ha reso noto che “la strada provinciale che collega Fuscaldo capoluogo alla località Pesco è attualmente interrotta al traffico a causa di una frana. Purtroppo, al momento non è possibile intervenire per la messa in sicurezza e la rimozione del materiale, poiché il movimento franoso è ancora in corso. La situazione è costantemente monitorata e seguiranno aggiornamenti non appena sarà possibile operare in sicurezza. Si raccomanda la massima prudenza e di evitare di avvicinarsi all’area interessata”. E ancora: Una grossa quercia si è schiantata sulla carreggiata della Sp 106, all’inizio del paese di Torano: fortunatamente non sono stati coinvolti passanti o mezzi in transito. (redazione@corrierecal.it)

