Unical, pubblicato il bando di ammissione a triennali e magistrali a ciclo unico

l’offerta dell’ateneo

L’Università della Calabria ha pubblicato il bando unico di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2026/2027, con quasi 6.000 posti complessivi, la disponibilità più ampia mai offerta dall’Ateneo. Il nuovo bando introduce una struttura unificata e valida per l’intero anno accademico, superando la frammentazione delle procedure e offrendo agli studenti maggiore chiarezza, regole omogenee e scadenze definite. Le ammissioni sono articolate in tre fasi, ciascuna con tempistiche precise, consentendo di pianificare con largo anticipo l’accesso all’università.

Particolare rilievo assume la prima fase di ammissione, attiva dalla pubblicazione del bando fino al 15 maggio 2026, nella quale viene messo a concorso circa il 70% dei posti complessivi, pari a quasi 4.100 posti. Iscriversi subito rappresenta la scelta più conveniente: l’ammissione avviene sulla base del solo punteggio del TOLC e permette di assicurarsi immediatamente un posto nel corso di laurea prescelto. Inoltre, chi risulta ammesso nella prima fase ha la certezza di arrivare all’inizio delle lezioni con tutti i benefici del diritto allo studio già attivi, potendo concorrere per tempo a borse, alloggi e servizi.

Il bando prevede inoltre una seconda fase di ammissione, dal 9 giugno al 22 luglio 2026, con oltre 1.800 posti disponibili, e una eventuale terza fase, attivata esclusivamente in caso di posti residui, dal 24 agosto all’11 settembre 2026.

Possono partecipare sia gli studenti che conseguiranno il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2025/2026, sia coloro che ne sono già in possesso. Per partecipare alla procedura di ammissione è necessario seguire due semplici passaggi:

presentare la domanda di ammissione tramite il portale Esse3 Unical, previa registrazione, indicando un solo corso di laurea;

tramite il portale Esse3 Unical, previa registrazione, indicando un solo corso di laurea; prenotare e sostenere il TOLC richiesto dal corso di studio scelto sul sito cisiaonline.it, secondo le modalità e le scadenze previste dal Consorzio CISIA.



Il TOLC può essere sostenuto in presenza presso l’Università della Calabria, in altre sedi universitarie aderenti o in modalità TOLC@CASA; la tipologia di TOLC richiesta per ciascun corso di laurea è indicata nel bando di ammissione. Sono ritenuti validi ai fini dell’ammissione i TOLC sostenuti a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro la data di chiusura delle domande della fase di partecipazione prescelta. In caso di più test sostenuti della stessa tipologia, viene considerato il punteggio più alto, calcolato secondo i criteri stabiliti per ciascun corso di laurea. Per diversi corsi non è prevista una soglia minima di superamento: il test resta obbligatorio, ma non preclude l’ammissione salvo esaurimento dei posti disponibili.

L’Università della Calabria ha previsto specifiche date per lo svolgimento dei TOLC presso l’Ateneo, nei laboratori informatici del campus, secondo il seguente calendario:

13, 20 e 27 marzo 2026 (già prenotabili)

10 e 17 aprile 2026

8 e 15 maggio 2026

14, 15, 16, 17, 21 e 22 luglio (seconda fase)

In ciascuna di queste date saranno organizzate tutte le tipologie di TOLC previste. La prenotazione del test deve essere effettuata sul sito cisiaonline.it, nel rispetto delle scadenze indicate dal Consorzio.

Il bando unico coinvolge la quasi totalità dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria. Restano esclusi i corsi ad accesso programmato nazionale e quelli soggetti a specifiche procedure, per i quali saranno pubblicati bandi dedicati.

Gli studenti non comunitari residenti all’estero possono partecipare alla prima fase di ammissione presentando, oltre alla domanda sul portale Unical, anche la domanda di preiscrizione secondo le modalità definite a livello ministeriale e disponibili sul sito universitaly.it. Sono considerati validi esclusivamente i TOLC erogati in lingua italiana.

Tutti i dettagli sul bando di ammissione, sui posti disponibili per ciascun corso, sulle tipologie di TOLC richieste e sulle scadenze sono consultabili nella sezione dedicata all’ammissione sul portale. L’offerta formativa completa 2026/2027 è consultabile qui.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato