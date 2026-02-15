Polizia di Stato, concorso per 1000 posti di allievo vice ispettore

l’opportunità

ROMA Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 1000 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 gennaio 2026. Nell’ambito dei posti di cui sopra, 167 sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio e 167 sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. La domanda deve essere compilata e trasmessa utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it. Il concorso scade il 21 febbraio 2026.