USIC Calabria: grazie ai Carabinieri e a tutti gli operatori impegnati nell’emergenza cicloni

LA NOTA

CATANZARO L’USIC Calabria desidera esprimere un sentito e doveroso ringraziamento ai tantissimi colleghi dell’Arma dei Carabinieri che, negli ultimi giorni, sono intervenuti con tempestività e professionalità per fronteggiare le gravi criticità determinate dai due cicloni che hanno colpito la nostra regione.

Le violente ondate di maltempo hanno interessato molteplici aree del territorio calabrese, causando danni ingenti, disagi diffusi e situazioni di concreto pericolo per la popolazione. In questo contesto emergenziale, i Carabinieri – che tra i propri compiti istituzionali annoverano l’intervento nelle pubbliche calamità – hanno ancora una volta dimostrato senso dello Stato, spirito di servizio e una straordinaria capacità operativa.

Numerosi sono stati gli interventi di soccorso e messa in sicurezza: pattuglie impegnate senza sosta, militari che hanno raggiunto zone isolate, famiglie tratte in salvo dopo essere rimaste bloccate a causa della furia dei cicloni, aree critiche presidiate per prevenire ulteriori rischi e garantire ordine e sicurezza. Un’azione costante, spesso svolta in condizioni ambientali estreme, che testimonia il valore umano e professionale delle donne e degli uomini dell’Arma.

Un sincero ringraziamento va anche alle altre Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile, con cui si è operato in piena sinergia, nonché ai tanti volontari che hanno contribuito fattivamente alle attività di soccorso, assistenza alla popolazione e ripristino delle condizioni di sicurezza, evitando ulteriori danni e offrendo un supporto concreto alle comunità colpite.

L’USIC Calabria rivolge inoltre un plauso ai Comandanti Provinciali dell’Arma per l’efficace opera di coordinamento e per il costante supporto assicurato ai presidi territoriali, elemento determinante per garantire interventi rapidi, organizzati e risolutivi.

Contestualmente, esprimiamo l’auspicio che questa ondata di maltempo non continui ad imperversare sulla nostra Penisola, già duramente provata, e che si possa tornare quanto prima a condizioni di stabilità e serenità per le comunità colpite.

Ancora una volta, i Carabinieri hanno dimostrato che l’uniforme non è soltanto un simbolo di autorità, ma il segno tangibile di una presenza solidale, pronta a intervenire quando la comunità ha più bisogno.

Quando il territorio chiama, l’Arma risponde. Sempre.