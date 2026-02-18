Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:40
l’appuntamento

Loizzo e Bevilacqua, pronta la proposta di legge regionale sugli idonei calabresi

La conferenza si terrà all’Hotel Savant Lamezia Terme

Pubblicato il: 18/02/2026 – 14:48
LAMEZIA TERME Venerdi 20 febbraio alle ore 16 a Lamezia Terme, Simona Loizzo, deputato della Lega, e Gianpaolo Bevilacqua, consigliere regionale, presenteranno la proposta di legge regionale sugli idonei calabresi. «Ringrazio il capogruppo Riccardo Mattiani, Orlandino Greco e Bevilacqua – ha detto Loizzo- per l’impegno che hanno voluto profondere. Oltre ai forti sentimenti di amicizia che mi legano ai tre consiglieri e al vicepresidente della Giunta, Filippo Mancuso, la mia stima per la sensibilità mostrata dai tre consiglieri regionali è incondizionata. Presenteremo la proposta di legge – ha aggiunto Loizzo – per dare un futuro di stabilità a tutti gli idonei di ogni comparto, non solo quello sanitario. Ed è necessario che i comuni e le province, le Unioni dei Comuni, gli enti locali aderiscano a questo impianto legislativo. Ringrazio dopo la Confsal anche la UIL Fpl che, attraverso il segretario regionale Walter Bloise, ha dato pieno sostegno all’iniziativa. Invito UIL, Confsal e tutti gli altri sindacati a Intervenire. In queste ore sono impegnata a Roma per gli idonei del servizio di emergenza del NUE interfacciandomi con i ministeri competenti. Questa proposta di legge non deve essere patrimonio di un partito ma di tutta la Regione Calabria e deve coinvolgere tutte le forze politiche e sindacali». La conferenza si terrà all’Hotel Savant Lamezia Terme

