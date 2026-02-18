Stanziati 5 milioni il turismo, Calabrese ringrazia Santanchè: «Segnale importante»

emergenza maltempo

CATANZARO «Accogliamo con grande favore lo stanziamento di 5 milioni di euro previsto dal Dl Ciclone Harry a sostegno del turismo in Calabria, Sicilia e Sardegna. Ringraziamo il ministro Daniela Santanchè per l’attenzione concreta riservata ai territori colpiti. È un segnale importante di vicinanza istituzionale e di responsabilità verso un comparto strategico per la nostra economia regionale». È quanto dichiara l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, in seguito all’approvazione del Dl Ciclone Harry da parte del Consiglio dei ministri con lo stanziamento di 5 milioni di euro destinati al sostegno del turismo in Calabria, Sicilia e Sardegna. «La Calabria – sottolinea – ha subito danni significativi e, oltre agli interventi strutturali, è fondamentale agire tempestivamente, anche sul piano della comunicazione, per contrastare eventuali effetti negativi sull’immagine della nostra destinazione».

«Pronti a lavorare con ministero e istituzioni locali»

«Il mercato tedesco rappresenta per noi un bacino fondamentale e la presentazione delle azioni promozionali alla Fiera di Berlino costituisce un’opportunità strategica che intendiamo valorizzare al massimo. Come Regione Calabria, siamo pronti a collaborare in maniera sinergica con il ministero, le istituzioni locali e le associazioni di categoria per costruire una campagna efficace che rilanci l’attrattività del nostro territorio, mettendo in evidenza la sicurezza, la qualità dell’offerta e la straordinaria ricchezza paesaggistica, culturale ed enogastronomica della Calabria. Insieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto lavoreremo – conclude Calabrese – affinché questa misura non sia soltanto una risposta all’emergenza, ma diventi un’occasione concreta di rilancio e di rafforzamento strutturale della nostra promozione turistica sui mercati internazionali».