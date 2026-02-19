Fiadel-Csa, il calabrese Gianluca Tedesco vice responsabile nazionale del Dipartimento “Regioni e Province”

la nomina

RIMINI Nel corso dei lavori del Consiglio Nazionale Fiadel/Csa, in svolgimento a Rimini dal 17 al 20 febbraio 2026, il calabrese Gianluca Tedesco è stato eletto vice responsabile nazionale del Dipartimento “Regioni e Province”, assumendo un incarico di particolare rilevanza strategica nell’ambito della struttura sindacale.

L’assise, alla quale partecipano dirigenti provenienti da tutto il territorio nazionale, rappresenta un importante momento di confronto sulle principali tematiche organizzative e contrattuali, nonché sulle strategie di rafforzamento dell’azione sindacale nei comparti delle amministrazioni regionali e provinciali.

Il nuovo incarico prevede il coordinamento strategico tra la struttura nazionale e le realtà territoriali, la partecipazione ai tavoli di confronto nazionali e locali con gli enti regionali e provinciali e la promozione di iniziative finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e al sostegno del personale delle autonomie territoriali.

«Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – dichiara Gianluca Tedesco – con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Csa sui territori e di sostenere i lavoratori delle Regioni e delle Province, che ogni giorno garantiscono servizi essenziali ai cittadini nonostante carenze di organico, carichi di lavoro crescenti e continui processi di riorganizzazione.

È necessario investire con decisione sulle risorse umane, promuovendo la valorizzazione delle professionalità, il riconoscimento delle competenze, adeguate prospettive di crescita e un concreto miglioramento delle condizioni di lavoro, nella consapevolezza che solo attraverso il rispetto e la piena dignità del lavoro pubblico è possibile rafforzare l’efficienza delle amministrazioni e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Essere un calabrese in questo ruolo nazionale rappresenta per me un ulteriore motivo di orgoglio e responsabilità. Continuerò a lavorare per favorire il ricambio generazionale, sostenere il personale e rafforzare il ruolo delle autonomie territoriali nel sistema istituzionale del Paese». Tedesco ha infine rivolto un sentito ringraziamento al Segretario generale Francesco Garofalo per la fiducia accordata, estendendo la propria gratitudine alla Segreteria nazionale e a tutta l’organizzazione.

