Fillea Cgil: Primo Sindacato nel Cantiere del 3° Megalotto della SS106 Jonica

COSENZA La FILLEA CGIL si riconferma prima organizzazione sindacale nel cantiere del 3° Megalotto della Strada Statale 106 Jonica. Ha ottenuto il 49% dei consensi eleggendo ben 4 Rsu. Notevole la partecipazione al voto: si sono recati alle urne 571 lavoratori, pari all’85,50% degli aventi diritto. “Ancora una volta abbiamo ottenuto un risultato straordinario che premia il lavoro e la presenza quotidiana delle donne e degli uomini della FILLEA CGIL nel cantiere del Terzo Macrolotto. Un risultato che premia, soprattutto, la coerenza dell’azione sindacale messa in campo in questi anni”, hanno dichiarato, in una nota congiunta, il segretario generale della FILLEA CGIL nazionale, Antonio Di Franco, e il segretario generale della FILLEA CGIL Calabria, Simone Celebre. “Il dato altissimo della partecipazion , l’85,5% degli aventi diritto, dimostra – hanno evidenziato Antonio Di Franco e Simone Celebre – una forte volontà di coinvolgimento e testimonia quanto il tema della rappresentanza sia sentito in uno dei cantieri più importanti del Mezzogiorno. Questa espressione di democrazia da parte dei lavoratori deve servire – hanno sottolineato il segretario generale nazionale e il segretario generale regionale della FILLEA CGFIL – da monito alla politica troppo lontana dalle questioni che riguardano i lavoratori”. “Come FILLEA CGIL ringraziamo – hanno continuato – tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno scelto di darci fiducia, così come ringraziamo tutti i candidati che si sono messi in gioco in questa importante prova di democrazia. Essere la prima organizzazione sindacale nel cantiere del Macrolotto non è solo motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità. Continueremo a lavorare con determinazione su sicurezza, diritti, salario, organizzazione del lavoro e qualità della vita in cantiere. Il contributo di ciascuno resta fondamentale per rafforzare la nostra comunità sindacale”. “Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza alle popolazioni della Sibaritide colpite, in questi giorni dall’esondazione del fiume Crati. Chiediamo al Governo un impegno concreto, in particolare a quello Regionale, é grave in questi anni non aver speso i soldi destinati agli schemi idrici e alla messa in sicurezza del territorio. Un ringraziamento particolare – hanno concluso Antonio Di Franco, segretario generale FILLEA CGIl nazionale, e Simone Celebre, segretario generale FILLEA CGIL Calabria – a quei lavoratori, e sono tanti, che in queste ore sono impegnati nel ripristino dei danni provocati dall’alluvione”. Lo scrivono, in una nota, Antonio Di Franco Segretario Generale FILLEA CGIL Nazionale e Simone Celebre Segretario Generale FILLEA CGIL Calabria.