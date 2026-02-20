«Chiarire la posizione della Regione sulle intese dell’autonomia differenziata»

il dibattito

LAMEZIA TERME Il consigliere regionale e segretario nazionale del movimento Democratici progressisti meridionalisti, Francesco De Cicco, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere alla Giunta regionale di “chiarire la posizione ufficiale della Regione Calabria sull’iter di definizione delle intese relative all’autonomia differenziata, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024 e delle iniziative del governo nazionale”. Nel documento – spiega una nota – De Cicco “richiama l’attenzione sui rilievi della Consulta, che ha evidenziato la necessità di subordinare il processo di autonomia alla preventiva definizione e al pieno finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni, al fine di evitare nuove disparità territoriali nell’esercizio dei diritti civili e sociali. Il consigliere sottolinea i possibili rischi per la Calabria e delle regioni meridionali che hanno evidenti difficoltà, in particolare per quanto riguarda il sistema sanitario, con il pericolo di un aggravamento della mobilità passiva, la Protezione civile, che necessita di un coordinamento nazionale efficace, e il mondo delle professioni, dove potrebbero crearsi barriere e disparità di trattamento per i cittadini e i lavoratori calabresi”. Attraverso l’interrogazione “De Cicco chiede al presidente della Giunta di chiarire quale posizione intenda assumere rispetto agli schemi di intesa adottati dal governo, se siano state richieste o ottenute garanzie affinché l’eventuale attribuzione di ulteriori forme di autonomia ad altre Regioni non comporti una riduzione delle risorse destinate alla Calabria, e come si intenda assicurare la tutela degli interessi del territorio e dell’unità dei diritti”. “È fondamentale — dichiara De Cicco — che ogni scelta in materia di autonomia avvenga nel rispetto dei principi di solidarietà nazionale e di uguaglianza tra i cittadini, senza penalizzare il Mezzogiorno e la Calabria. Occorre massima chiarezza e un impegno concreto per evitare effetti distorsivi che potrebbero incidere su servizi essenziali e opportunità per le nostre comunità”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato