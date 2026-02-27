Castrovillari, blitz contro lo spaccio di droga. Sequestrati 60 grammi di eroina e cocaina – VIDEO

l’operazione

CASTROVILLARI Nei giorni scorsi, grazie al coordinamento e alla direzione della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo dr. Alessandro D’Alessio, a seguito di attività info investigativa scaturita dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia, personale della Squadra Mobile di Cosenza e del Commissariato di Polizia di Castrovillari, ha operato un’attività di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale di polizia ha effettuato una perquisizione presso alcune palazzine di edilizia popolare site in Doria, sortendo esito positivo. Infatti, con il contributo di una unità cinofila anti droga della Polizia di Stato gli agenti hanno rinvenuto sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, occultati all’interno di alcuni anfratti della corte dei ridetti caseggiati, per un peso complessivo di 60 grammi, già suddivise in numerose dosi e pronte per essere cedute. L’attività di Polizia Giudiziaria prosegue al fine dell’individuazione dei responsabili e dei canali di rifornimento.

