Il Cosenza cala il poker a Potenza: 4-1 al Viviani e terzo posto in classifica

serie c

POTENZA Il Cosenza passa con autorità allo stadio Viviani, battendo il Potenza 4-1 nel turno infrasettimanale e conquistando il terzo posto in classifica, superando la Salernitana. Per la squadra rossoblù è un momento d’oro: nelle ultime cinque partite sono arrivati quattro successi e un pareggio.

La gara si sblocca subito. Al 4’ il Cosenza colpisce alla prima vera occasione: su una rimessa laterale ben sfruttata, Emmausso si coordina e al volo di destro batte Cucchietti per lo 0-1. I lucani provano a reagire e al 20’ sfiorano il pari con un cross insidioso di Adjapong deviato da Palmieri che evita guai peggiori.

Il Potenza cresce e trova il pareggio al 27’: rimessa battuta rapidamente, la difesa calabrese si fa sorprendere e Selleri, dopo essersi girato in area, supera Pompei con un destro preciso per l’1-1. I padroni di casa sfiorano anche il vantaggio al 24’, quando Selleri, ben servito da Rocchetti, manda incredibilmente alto da pochi passi.

Il Cosenza però è letale in ripartenza. Al 39’ Palmieri serve Florenzi che, a tu per tu con Cucchietti, lo scavalca con un morbido tocco riportando avanti gli ospiti: 2-1 all’intervallo.

La ripresa si apre con un episodio chiave. Al 47’ l’arbitro assegna un rigore al Cosenza per trattenuta di Adjapong su Florenzi, ma dopo revisione viene trasformato in punizione perché il fallo era iniziato fuori area. Pochi minuti dopo, al 53’, arriva però un nuovo penalty per un tocco di mano della barriera su una punizione di Emmausso: dal dischetto lo stesso attaccante non sbaglia e al 54’ firma la doppietta personale per l’1-3.

Il Potenza prova a rientrare in partita con qualche occasione, tra cui quella dell’81’ quando Mazzeo non riesce a trovare il tap-in vincente su un traversone dalla sinistra. Il Cosenza invece resta pericoloso in contropiede e chiude definitivamente i conti al 69’: uscita avventata di Cucchietti, Dametto svetta di testa e deposita in rete il 4-1.

Nel finale i Lupi gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio dopo cinque minuti di recupero. Il Cosenza festeggia così una vittoria larga e pesante che vale il sorpasso in classifica e conferma il grande momento della squadra. (redazione@corrierecal.it)

POTENZA (4-3-3) 17 Cucchietti; 98 Adjapong 14 Riggio (C) 15 Camigliano 3 Rocchetti; 5 Felippe (77′ 31 Siatounis) 28 Maisto 27 Erradi (64′ 23 De Marco); 21 Schimmenti (77′ 11 Mazzeo) 70 Selleri (64′ 9 Murano) 30 Petrungaro (64′ 7 Delle Monache). IN PANCHINA 22 Franchi 96 Guiotto 6 Loiacono 10 D’Auria 19 Balzano 26 Kirwan 47 Bura. ALLENATORE De Giorgio.

COSENZA (4-3-2-1) Pompei; Ciotti, Moretti, Dametto, Caporale; Ba (55′ Contiliano), Langella, Palmieri (87′ Garritano); Emmausso (70′ Cannavò) Florenzi (87′ Ferrara); Beretta. A disp.: Vannucchi, Vettorel, Contiero, Pintus, D’Orazio, Perlingieri, Baez. Achour. All.: Nuti (Buscè squalificato).

ARBITRO: Tropiano di Bari.

MARCATORI: 4′ e 54′ Emmausso su rig., 27′ Selleri, 39′ Florenzi, 68′ Dametto.

NOTE: ammonisti Langella (C) Ba (C) Adjapong (P) Pompei (C);

angoli 8-6 per il Potenza. Rec. 1’/5’.

