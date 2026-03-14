La Regione Calabria alla Bmt di Napoli: promozione, offerta balneare, naturalistica ed esperienziale

l’evento

CATANZARO Dal 12 al 14 marzo la Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) si conferma uno dei principali appuntamenti B2B del Mediterraneo dedicati al settore turistico. Oltre agli incontri con buyer internazionali e nazionali, la manifestazione rappresenta un’importante occasione di confronto con il cosiddetto mercato di prossimità, sempre più interessato a flussi turistici destagionalizzati, in particolare nei weekend e durante le festività, alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili. La Regione Calabria è presente all’edizione 2026 con uno spazio espositivo dedicato alla valorizzazione delle eccellenze turistiche del territorio. All’interno dello stand istituzionale sono stati ospitati 21 operatori turistici calabresi tra tour operator, hotel e resort, amministrazioni comunali e associazioni di settore, impegnati nella promozione di un’offerta che coniuga turismo balneare, natura ed esperienze immersive, con particolare attenzione alle attività outdoor, al turismo lento e alla scoperta dei borghi. La giornata inaugurale è stata dedicata agli incontri B2B tra operatori calabresi e buyer nazionali e internazionali, interessati a nuove proposte di viaggio e a itinerari che integrano mare, montagna, enogastronomia e patrimonio culturale. Il programma è proseguito con il salone che si è aperto al pubblico dei viaggiatori, per concludersi sabato con ulteriori momenti di promozione e networking. Numerosi buyer della BMT hanno visitato lo stand della Calabria per un momento di confronto diretto con gli operatori presenti. L’incontro si è concluso con un momento di networking accompagnato da una degustazione di prodotti tipici calabresi, organizzata in collaborazione con il Comune di Gerace, che ha permesso ai partecipanti di conoscere e apprezzare alcune delle eccellenze enogastronomiche del territorio. La partecipazione alla BMT fortemente voluta dal presidente, Roberto Occhiuto, e dall’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, rientra nelle azioni strategiche della Regione finalizzate a rafforzare il posizionamento della Calabria nei mercati turistici, favorendo nuove opportunità commerciali per gli operatori e promuovendo un modello di turismo sostenibile, capace di valorizzare l’identità dei territori, la ricchezza paesaggistica e la qualità dell’accoglienza. Durante la manifestazione sono inoltre stati previsti momenti di presentazione di nuovi itinerari esperienziali, percorsi naturalistici e attività legate al turismo attivo, con l’obiettivo di intercettare una domanda sempre più orientata verso vacanze autentiche, a contatto con la natura e con le comunità locali. Alla BMT si è puntato alla valorizzazione del turismo delle radici e quello dei nuovi modi di raccontare i luoghi, rimarcando il claim del presidente Occhiuto secondo il quale: “la Calabria è l’Italia in una regione”.

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