Un “Albero di Falcone” nella sede Rai di Cosenza

l’iniziativa

COSENZA Un “Albero di Falcone” e un Pino laricio, simbolo della regione: giovedì 26 marzo alle 10.00 la sede regionale Rai per la Calabria di Cosenza ospiterà la terza tappa di “Rai coltiva il futuro”, iniziativa che vedrà la messa a dimora di piante dal forte valore simbolico, provenienti dai vivai del Comando per la Tutela della Biodiversità dei Carabinieri. Il progetto partito a novembre dello scorso anno a Cagliari e proseguito il 14 gennaio a Palermo, sta portando la Rai a piantare nuovi arbusti in alcune delle città italiane in cui si trovano gli insediamenti del Servzio Pubblico, come gesto concreto di attenzione verso l’ambiente e le comunità locali. L’iniziativa è ideata da Rai Per la Sostenibilità-ESG con il supporto dell’Arma dei Carabinieri – Comando per la Tutela della Biodiversità, nell’ambito del protocollo d’intesa in essere tra Rai e il Ministero della Difesa, curato dalla Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali, per promuovere il valore della tutela del patrimonio ambientale attraverso azioni tangibili che si affiancano alle numerose e consolidate iniziative editoriali della Rai. L’area individuata, con la collaborazione della Direzione Coordinamento Sedi Regionali ed Estere – Rai Calabria, è parte delle pertinenze verdi della sede Rai di viale Marconi e verrà allestita con una talea di ficus proveniente dall'”Albero di Falcone”, simbolo di legalità che risulterà visibile anche dall’esterno dell’insediamento. Inoltre, sarà messo a dimora un Pino Laricio emblema della regione Calabria. La cerimonia ufficiale con l’apposizione di una targa, si svolgerà alla presenza del Sindaco Franz Caruso, del Procuratore della Repubblica di Cosenza, Vincenzo Capomolla, di rappresentanti delle istituzioni locali, di Confindustria, dell’Arma, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza e della Rai. L’evento sarà seguito dai notiziari regionali della Tgr Calabria, dalle pagine social di Rai Per la Sostenibilità-ESG e da RadioRai.

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