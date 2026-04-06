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la guerra in medio oriente

L’Iran respinge il piano Usa: «Inaccettabile»

Teheran: negoziati incompatibili con ultimatum e crimini di guerra

Pubblicato il: 06/04/2026 – 14:09
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L’Iran respinge il piano Usa: «Inaccettabile»

ROMA Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che è stata redatta una risposta ai mediatori impegnati a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e l’Iran. Lo riferisce la Bbc. Esmail Baghaei, citato dall’agenzia di stampa statale Irna, ha affermato che il piano in 15 punti condiviso dagli Stati Uniti tramite intermediari “non era in alcun modo accettabile per noi”. I negoziati per porre fine al conflitto sono “incompatibili con ultimatum e minacce di commettere crimini di guerra”. L’Iran ha stilato una serie di richieste “basate sui nostri interessi e sulle nostre considerazioni”. (Ansa)

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