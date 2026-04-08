Ferro: «La foto di Meloni? Una operazione di mascariatura»

la posizione

CATANZARO «Ancora una volta assistiamo a un’operazione costruita ad arte con l’obiettivo di screditare chi, con i fatti, ha dimostrato di essere in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. In soccorso di una sinistra senza argomenti si muove la solita macchina mediatica che tira fuori chissà da dove una fotografia di sette anni fa, ci costruisce attorno una serie di insinuazioni per farla sembrare qualcosa di simile ad una storia, e dà il via alla macchina del fango. Una tecnica molto simile a quella di chi manda un pizzino e fa partire la mascariatura». Lo dichiara in una nota la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro. «Sotto questo governo – sottolinea – sono stati assicurati alla giustizia centinaia di latitanti, da Matteo Messina Denaro a Roberto Mazzarella, sono stati difesi l’ergastolo ostativo e il carcere duro per i boss, che altri volevano smantellare. Non dimentichiamo che sotto i governi precedenti i boss tornavano a casa con la scusa del Covid, si aprivano le celle nelle carceri di alta sicurezza, le banche dati dell’antimafia venivano usate per fare dossieraggio e c’era perfino chi andava a fare visita a mafiosi ed estremisti. Questa è la differenza tra chi sventola legalità e chi la pratica nell’azione di ogni giorno». «Oggi si tenta di costruire un nuovo caso su uno delle migliaia di selfie che un leader politico scatta quotidianamente tra la gente. Colpisce la straordinaria abilità di certe redazioni ad associare il volto di un perfetto sconosciuto che fa un selfie con Giorgia Meloni a precise vicende giudiziarie. Altro che giornalismo d’inchiesta, siamo nel campo della chiaroveggenza, della divinazione, dello spiritismo», afferma Ferro.