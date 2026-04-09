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Fabio Ciciliano nominato commissario alla siccità fino al 30 giugno

Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri

Pubblicato il: 09/04/2026 – 22:21
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Fabio Ciciliano nominato commissario alla siccità fino al 30 giugno

ROMA Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la nomina di Fabio Ciciliano a Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica fino al 30 giugno 2026. E’ quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.

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