Raccolta differenziata, avviso di 35 milioni per innovazione e sostenibilità

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“La Regione Calabria rafforza il proprio impegno verso un modello di sviluppo sostenibile con un nuovo avviso pubblico da oltre 35 milioni di euro, attualmente in fase di pre-informazione sul portale Calabria Europa. L’iniziativa è rivolta a tutti i Comuni del territorio e punta a sostenere in maniera concreta il miglioramento della raccolta differenziata e il potenziamento delle infrastrutture dedicate alla gestione dei rifiuti”. Lo comunica l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro.

L’avviso si inserisce nel quadro del Programma Regionale Fesr Fse+ 2021-2027, in coerenza con la Priorità 2 “Una Calabria resiliente e sostenibile”, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso un’economia circolare efficiente e innovativa.

La dotazione finanziaria complessiva supera i 35 milioni di euro ed è articolata in due linee di intervento: 15 milioni destinati al miglioramento quali-quantitativo della raccolta differenziata nei Comuni e oltre 20 milioni per il potenziamento della rete dei centri di raccolta comunali. Gli enti locali potranno partecipare a entrambe le linee presentando specifiche proposte progettuali entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del bando.

I contributi saranno concessi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, incentivando la realizzazione di progetti innovativi e “smart” per l’efficientamento del ciclo dei rifiuti. Tra gli interventi finanziabili figurano l’acquisto di attrezzature tecnologiche, la realizzazione di nuovi centri di raccolta, l’ampliamento e l’adeguamento di quelli esistenti, oltre alle spese tecniche, di comunicazione e per l’acquisizione di terreni. Particolare rilievo è attribuito all’introduzione di sistemi avanzati di tracciamento e misurazione dei rifiuti, funzionali anche all’adozione della tariffazione puntuale.

L’iniziativa conferma la volontà della Regione Calabria di supportare i Comuni nel rafforzamento dei sistemi di raccolta differenziata attraverso un approccio innovativo basato sull’utilizzo di tecnologie IOT e su modelli organizzativi più efficienti. Strategico, inoltre, il completamento della rete regionale dei centri di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, quali strutture territoriali a supporto della gestione dei rifiuti urbani a livello comunale.

“Con questo avviso – evidenzia l’assessore Montuoro – mettiamo a disposizione dei Comuni risorse importanti per migliorare in modo significativo la gestione dei rifiuti e incrementare le percentuali di raccolta differenziata. Si tratta di un intervento concreto che guarda all’innovazione e alla sostenibilità, in linea con gli obiettivi europei. Un risultato reso possibile anche grazie alla visione e al forte impulso del presidente Roberto Occhiuto, che ha posto la tutela dell’ambiente e l’efficienza dei servizi pubblici tra le priorità dell’azione di governo regionale. Vogliamo accompagnare i territori in un percorso virtuoso, capace di coniugare qualità dei servizi, rispetto dell’ambiente e benefici per i cittadini”.