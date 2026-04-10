Sanità, Gallo: «Fine commissariamento è un risultato storico»

l’intervento

CATANZARO La Regione Calabria raggiunge un traguardo storico: l’uscita dal commissariamento sanitario, ponendo fine a una fase critica durata quasi sedici anni. Un risultato reso possibile grazie all’impegno del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, anche nella sua veste di Commissario delegato alla sanità, e alla collaborazione con il Governo nazionale guidato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni». A sottolinearlo è l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che evidenzia come la determinazione e la capacità amministrativa del presidente Occhiuto abbiano consentito di superare una grave criticità istituzionale e gestionale che per anni ha compromesso il sistema sanitario regionale. «Si chiude una lunga stagione segnata da difficoltà e inefficienze – dichiara Gallo – durante la quale le precedenti amministrazioni non sono riuscite a risolvere il problema, neppure nei periodi in cui il governo nazionale era guidato da forze politiche diverse. Con l’approvazione dei bilanci delle Aziende sanitarie, evento senza precedenti per la Regione, e l’uscita dal commissariamento, si apre ora una nuova fase per la sanità calabrese, improntata alla normalizzazione, al rilancio e al miglioramento dei servizi per i cittadini. I calabresi sono pienamente consapevoli del cambiamento in atto – conclude Gallo – e continueranno a essere al centro dell’azione amministrativa, in un percorso fondato su trasparenza, responsabilità e risultati concreti».

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