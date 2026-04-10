Senatore Vini conquista la Medaglia d’Oro al Concours Mondial de Bruxelles con il Puntalice BIO

l’eccellenza

CIRO’ Un riconoscimento internazionale che premia qualità, sostenibilità e identità territoriale Senatore Vini è lieta di annunciare un nuovo, prestigioso traguardo nel proprio percorso di eccellenza enologica: il vino Puntalice BIO è stato insignito della Medaglia d’Oro al Concours Mondial de Bruxelles, uno dei più autorevoli e selettivi concorsi enologici a livello internazionale. Questo importante riconoscimento rappresenta una conferma del costante impegno dell’azienda nella valorizzazione dei vitigni autoctoni e nella produzione di vini biologici di alta qualità, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle tradizioni del territorio. Il Puntalice BIO si è distinto per le sue caratteristiche organolettiche uniche, espressione autentica del terroir e di un processo produttivo attento e sostenibile. Il Concours Mondial de Bruxelles, che ogni anno riunisce esperti degustatori, enologi e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, rappresenta un punto di riferimento per la valutazione qualitativa dei vini a livello globale. L’assegnazione della Medaglia d’Oro al Puntalice BIO testimonia l’elevato standard raggiunto e la capacità di Senatore Vini di competere con successo sui mercati internazionali. “Questo premio è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra squadra. Questo riconoscimento conferma ulteriormente la qualità del nostro Puntalice Bio, il vino più premiato nella nostra azienda, con oltre 20 riconoscimenti tra cui anche il trofeo al Vinitaly come Miglior Rosato Biologico” dichiara Vito Senatore – Responsabile commerciale. “È il risultato di un lavoro quotidiano fondato su passione, dedizione e rispetto per la nostra terra. Continueremo a investire nella qualità e nella sostenibilità, valori che rappresentano il cuore della nostra filosofia produttiva.” Con questo nuovo successo, Senatore Vini rafforza ulteriormente la propria posizione nel panorama vitivinicolo internazionale, confermandosi ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo.