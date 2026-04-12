Crotone, tentato omicidio e violenza sessuale: arrestate due persone

i provvedimenti

CROTONE La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto della commissione di reati, disposti dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, ha dato esecuzione a due distinti ordini di carcerazione. I provvedimenti riguardano un uomo ritenuto responsabile di tentato omicidio e un altro soggetto condannato in via definitiva per violenza sessuale.

Nel corso delle attività, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un giovane con precedenti di polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Crotone, diretta dal dottor Domenico Guarascio. L’uomo è stato condannato in via definitiva alla pena di 5 anni e 5 mesi di reclusione per il reato di tentato omicidio. Il provvedimento trae origine da fatti risalenti allo scorso 30 ottobre, quando, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, la vittima – mentre transitava in bicicletta lungo una pista ciclabile – aveva contestato a un automobilista l’ostruzione del passaggio. In seguito alla discussione, uno dei due occupanti dell’auto aveva colpito il ciclista con un’arma da taglio, ferendolo alla schiena. Gli agenti, dopo aver rintracciato l’uomo presso la propria abitazione, hanno proceduto all’arresto. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone. Contestualmente, sempre la Squadra Mobile ha eseguito un secondo ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Crotone, nei confronti di un altro uomo condannato in via definitiva alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale. Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia. Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un soggetto per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, sequestrando un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri. Inoltre, sono state segnalate al Prefetto due persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, con il sequestro di 0,72 grammi di hashish e 0,50 grammi di cocaina. Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno identificato complessivamente 322 persone, di cui 67 risultate positive in banca dati, controllato 160 veicoli ed effettuato verifiche domiciliari nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.

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