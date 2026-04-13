Alta tensione in Fi, scintille tra Cannizzaro e Barelli. «Turnover utile». «Allora lo faremo anche in Calabria…»

tormenti azzurri

ROMA Alta tensione in Forza Italia. Il sempre più incisivo e diretto l’intervento dei fratelli Berlusconi sulla gestione del partito azzurro con la pressante richiesta di rinnovamento, agita i forzisti e alimenta polemiche interne. Come quella che vede oggi protagonisti il capogruppo di Fi alla Camera Paolo Barelli (peraltro dimissionario) e il coordinatore regionale di Forza Italia Calabria Francesco Cannizzaro, a sua volta vicecapogruppo a Montecitorio.

Le parole di Cannizzaro

Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, al termine di un incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario Mantovano insieme al governatore e vicesegretario azzurro Roberto Occhiuto, Cannizzaro ha osservato: “Credo che Antonio Tajani abbia la necessità, in qualità di leader del partito, di affiancarsi anche di figure nuove, che possono portare nuova linfa al partito. Ma non significa rottamare chi ha contribuito in questi anni a lavorare al mantenimento della struttura partitica e del consenso nel nostro Paese. Quindi i cambi non devono assolutamente essere letti come una sorta di rottamazione. Anzi, a volte, un turnover può anche far bene al partito, così come avviene in tutti i contesti istituzionali politici”.Con riferimento al gruppo alla Camera, Cannizzaro – riporta l’Ansa – ha sostenuto: “C’è un dibattito interno all’interno del partito: nelle prossime ore sicuramente all’interno del gruppo sarà affrontata la questione, ma nella massima serenità, con un dibattito molto tranquillo, come è giusto che sia. E credo – ha aggiunto il candidato del centrodestra a sindaco di Reggio Calabria – che il partito sarà ancora una volta unito rispetto alla scelta”. Cannizzaro non si è sbilanciato su Enrico Costa, il deputato in predicato di prendere il posto di Barelli. “Non è una questione di nomi, è una questione di scelta unitaria. E io sono convinto, anzi quasi certo – ha aggiunto lasciando Palazzo Chigi, dove ha spiegato di aver partecipato a un incontro su Reggio e la Calabria – che il partito, anche nella scelta del nuovo capogruppo, qualora ci dovesse essere la scelta di un nuovo capogruppo, andrà in una direzione assolutamente unitaria”.

La replica di Barelli

Piccata la replica di Barelli: “Cannizzaro ha parlato di turnover utile? Sarà utile, faremo il turnover pure in Calabria, lo faremo da tutte le parti”, ha detto – secondo LaPresse – il capogruppo di FI alla Camera, parlando anch’egli all’uscita da Palazzo Chigi. (redazione@corrierecal.it)

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