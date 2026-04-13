Crotone, risparmiati 350 litri al secondo nella rete idrica

gli interventi

CROTONE «Entro Giugno saranno completati gli interventi di efficientamento della condotta che alimenta l’impianto di potabilizzazione “Neto” che approvvigiona tutta la città di Crotone, con una significativa riduzione delle perdite idriche. Su questa problematica abbiamo istituito, nei mesi scorsi, un tavolo tecnico presso il dipartimento regionale all’Ambiente con il dirigente generale Salvatore Siviglia, con la partecipazione di Sorical, Arrical e Corap, Provincia di Crotone e comuni interessati, definendo il quadro degli interventi necessari lungo l’infrastruttura». Lo comunica l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, parlando di un risultato importante frutto della stretta collaborazione con gli enti interessati. Nello specifico, è stato avviato un piano strutturato di monitoraggio e manutenzione dell’intera condotta DN 1800, lunga circa 16 chilometri, dal partitore Praticello di Rocca di Neto fino all’impianto di potabilizzazione di Crotone. Dai rilievi effettuati emergeva in precedenza una dispersione complessiva di circa 500 litri al secondo, che sarà progressivamente ridotta entro Giugno, secondo il cronoprogramma condiviso dal tavolo tecnico. In questi giorni Sorical ha inoltre eseguito un intervento operativo rilevante, riparando un giunto con una perdita stimata in circa 50 litri al secondo. L’operazione, realizzata con componenti speciali, ha consentito di eliminare la dispersione senza interrompere la fornitura idrica, evitando disservizi alla popolazione. «Rispetto ai dati acquisiti – informa Montuoro – abbiamo stanziato 6 milioni di euro per il risanamento dei tratti più critici della condotta e per la sostituzione delle tratte maggiormente compromesse. Ulteriori interventi programmati, da qui a giugno, garantiranno l’approvvigionamento idrico a tutta Crotone, estendendo le attività su tutta la rete, con l’obiettivo di eliminare le perdite e garantire la sicurezza della fornitura, particolarmente strategica nel periodo estivo. I tavoli tecnici, come quello dedicato alla rete idrica di Crotone, sono fondamentali per programmare interventi mirati: solo a fine novembre, grazie alle azioni già effettuate, si erano già risparmiati circa 350 litri al secondo, e oggi si aggiunge un altro risultato importante con la chiusura di un’altra perdita stimata in circa 50 litri al secondo». «L’intervento sulla condotta che alimenta l’impianto di potabilizzazione “Neto” – evidenzia infine l’assessore Montuoro – rientra in una più ampia strategia regionale per la gestione efficiente della risorsa idrica in Calabria. È previsto, infatti, un piano di investimenti molto ingente che verrà programmato nelle prossime settimane, per intervenire sulle condotte più vetuste, con l’obiettivo di ridurre in modo strutturale le perdite, migliorare l’efficienza del sistema e garantire maggiore continuità e qualità del servizio idrico. Ringrazio – conclude – per il forte impegno messo in campo in questi mesi da parte di tutti i soggetti coinvolti: Consorzio di Bonifica, Arrical, Corap, Sorical e il Dipartimento regionale all’Ambiente, con i quali proseguiremo il lavoro avviato per il rafforzamento della rete idrica regionale, garantendo interventi programmati su tutto il territorio cercando di assicurare così un servizio più efficiente e sostenibile per cittadini, agricoltori e imprese». Per l’amministratore delegato di Sorical, Maurizio Nicolai «Il recupero della risorsa idrica è strategico sia per garantire l’approvvigionamento del potabilizzatore e della città di Crotone, sia per assicurare adeguata disponibilità idrica anche all’area industriale».

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