Occhiuto a palazzo Chigi: incontro con Mantovano per Reggio

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ROMA “Sono stato con Cannizzaro da Mantovano per una questione che riguarda la città di Reggio Calabria e la Calabria, nulla a che fare con Forza Italia”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario di FI, lasciando Palazzo Chigi, dove in tarda mattinata è arrivato anche il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli. Occhiuto ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti sulla possibile sostituzione di Barelli. “Non parlo del partito, sono stato con Cannizzaro da Mantovano, è solo un caso, come ho letto dalle agenzie, che a Palazzo Chigi ci fosse anche Barelli”, ha spiegato Occhiuto e a chi gli domandava se avesse sentito il leader Antonio Tajani dopo l’incontro a Cologno Monzese con Marina e Pier Silvio Berlusconi ha risposto: “Ci siamo visti ieri al Vinitaly”. (Ansa)

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