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l’impatto

Scontro sulla Statale 106 a Reggio, coinvolta una volante dei carabinieri

Al momento non risulterebbero vittime o feriti gravi

Pubblicato il: 14/04/2026 – 20:33
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Scontro sulla Statale 106 a Reggio, coinvolta una volante dei carabinieri

REGGIO CALABRIA Incidente stradale sulla 106 a Pellaro, frazione di Reggio Calabria. Da quanto si apprende, nello scontro è rimasta coinvolta anche una volante dei carabinieri. Al momento non si registrano vittime e feriti gravi, solo tanta paura. Segnalati code e rallentamenti. (Adnkronos)

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