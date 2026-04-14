Scontro sulla Statale 106 a Reggio, coinvolta una volante dei carabinieri

l’impatto

REGGIO CALABRIA Incidente stradale sulla 106 a Pellaro, frazione di Reggio Calabria. Da quanto si apprende, nello scontro è rimasta coinvolta anche una volante dei carabinieri. Al momento non si registrano vittime e feriti gravi, solo tanta paura. Segnalati code e rallentamenti. (Adnkronos)

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