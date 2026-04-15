Elezioni a Crotone, Fabrizio Meo si candida a sindaco: «La città deve rinascere»

l’annuncio

CROTONE Fabrizio Meo, consigliere comunale uscente di opposizione, ha sciolto le riserve annunciando ufficialmente la propria candidatura alla carica di sindaco. La sua figura si inserisce in una competizione che vede già schierati il primo cittadino uscente Vincenzo Voce, sostenuto da Forza Italia e dalla coalizione di centrodestra, e l’avvocato Giuseppe Trocino, espressione del campo largo progressista.

«Mi candido a sindaco di questa nostra Città. Crotone – spiega Meo – non merita di tornare indietro, Crotone deve rinascere. Cinque anni di opposizione dura, senza compromessi mi hanno consentito di acquisire consapevolezza delle occasioni perse ed un grado di conoscenza della macchina amministrativa che mi fa comprendere le gravi carenze ma anche le soluzioni. Crotone ha delle enormi potenzialità, ha solo bisogno di essere governata da chi la ama veramente e da chi la può governare senza condizionamenti. Crotone ha nelle tante persone che oggi si sono fatte da parte, disgustate dalla politica dei partiti, la classe dirigente silenziosa che può far rinascere una Città ridotta oramai ad un borgo. Oggi che l’eventualità di una riconferma duratura di Voce è stata scongiurata dalle indagini della magistratura possiamo guardare con speranza al futuro, senza doverci accontentare».

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