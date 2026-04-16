Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:49
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le designazioni in c

Poli al “Marulla” per Cosenza-Trapani. Restaldo arbitrerà Casarano-Crotone

Resi noti i direttori di gara della 18esima giornata di ritorno del campionato di serie C, girone C

Pubblicato il: 16/04/2026 – 14:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Poli al “Marulla” per Cosenza-Trapani. Restaldo arbitrerà Casarano-Crotone

ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara della 18esima giornata di ritorno del campionato di serie C, girone C. Audace Cerignola-Team Altamura: Ramondino di Palermo; Casarano-Crotone: Restaldo di Ivrea; Catania-Potenza: Cerbasi di Arezzo; Cosenza-Trapani: Poli di Verona; Giugliano-Benevento: Gemelli di Messina; Latina-Casertana: Mastrodomenico di Matera; Monopoli-Foggia: Mirabella di Napoli; Salernitana-Picerno: Renzi di Pesaro; Siracusa-Cavese: Lovison di Padova; Sorrento-Atalanta U23: D’Eusanio di Faenza. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
arbitri serie c
arbitro casarano-crotone
arbitro cosenza-trapani
cosenza calcio
crotone calcio
sport
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Crotone
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x