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le designazioni in c
Poli al “Marulla” per Cosenza-Trapani. Restaldo arbitrerà Casarano-Crotone
Resi noti i direttori di gara della 18esima giornata di ritorno del campionato di serie C, girone C
Pubblicato il: 16/04/2026 – 14:08
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ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara della 18esima giornata di ritorno del campionato di serie C, girone C. Audace Cerignola-Team Altamura: Ramondino di Palermo; Casarano-Crotone: Restaldo di Ivrea; Catania-Potenza: Cerbasi di Arezzo; Cosenza-Trapani: Poli di Verona; Giugliano-Benevento: Gemelli di Messina; Latina-Casertana: Mastrodomenico di Matera; Monopoli-Foggia: Mirabella di Napoli; Salernitana-Picerno: Renzi di Pesaro; Siracusa-Cavese: Lovison di Padova; Sorrento-Atalanta U23: D’Eusanio di Faenza. (redazione@corrierecal.it)
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