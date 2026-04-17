Lavoro nero e sicurezza: sospeso un cantiere nel Crotonese, sanzioni per oltre 11mila euro

il blitz

BELVDERE SPINELLO Nel corso di un servizio predisposto nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro irregolare e di verifica del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri della Stazione di Belvedere di Spinello, unitamente a militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e a un Ispettore Tecnico dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone, hanno proceduto al controllo di un cantiere edile nel comune di Belvedere di Spinello.

All’esito dell’attività ispettiva è stata accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto. Nello stesso contesto, il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ulteriori violazioni riscontrate nel corso degli accertamenti, connesse alla normativa di settore e agli obblighi previsti a tutela dei lavoratori.A seguito delle irregolarità emerse, sono state elevate ammende per un importo complessivo pari a euro 5.553,81, nonché sanzioni amministrative per complessivi 6.400 euro. E’ stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in ragione delle violazioni accertate.L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei fenomeni di lavoro sommerso e alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza nei cantieri, e si inserisce nel quadro del fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio.

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