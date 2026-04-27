Elezioni, nel Cosentino non approvate due liste: lo stop nei comuni di Tortora e Grisolia

amministrative 2026

COSENTINO La commissione elettorale circondariale di Paola non ha approvato due liste, una nel Comune di Tortora e una nel Comune di Grisolia, nel Tirreno cosentino, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. In entrambi i casi la commissione ha ravvisato la mancanza di firma da parte del pubblico ufficiale preposto su alcuni dei moduli di raccolta delle sottoscrizioni a sostegno delle liste, facendo venire meno il numero legale minimo di sottoscrittori. A Tortora risulta quindi esclusa ‘Prospettiva Futura‘, compagine del sindaco uscente Toni Iorio, contrapposta a ‘Futuro Tortorese’, del candidato primo cittadino Salvatore Carluccio. Nel caso di Grisolia a non essere stata approvata dalla commissione elettorale competente per territorio è stata ‘Grisolia Bene Comune‘, lista presentata attorno al candidato sindaco Antonio Longo, già in passato primo cittadino, e opposta a ‘Grisolia Unita’, del sindaco uscente Saverio Bellusci. In entrambi i casi i responsabili delle liste non approvate hanno tre giorni di tempo per presentare ricorso. In caso di mancato accoglimento, le rispettive elezioni si svolgeranno con una sola lista che, per vincere, dovrà superare il quorum.

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