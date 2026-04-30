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la campagna elettorale
Matteo Salvini torna in Calabria, sarà a Reggio per presentare i candidati della Lega
Il ministro è atteso martedì 5 maggio nella città dello Stretto in vista delle prossime elezioni comunali
Pubblicato il: 30/04/2026 – 18:12
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REGGIO CALABRIA Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini torna in Calabria. Il leader della Lega sarà a Reggio il prossimo 5 maggio, come annuncia il consigliere regionale Giuseppe Mattiani. Salvini sarà alle ore 18 presso la Sala Monteleone del Consiglio regionale per dare il via alla campagna elettorale con la presentazione dei candidati per il rinnovo del Consiglio comunale reggino.
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