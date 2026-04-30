Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:51
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la campagna elettorale

Matteo Salvini torna in Calabria, sarà a Reggio per presentare i candidati della Lega

Il ministro è atteso martedì 5 maggio nella città dello Stretto in vista delle prossime elezioni comunali

Pubblicato il: 30/04/2026 – 18:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Matteo Salvini torna in Calabria, sarà a Reggio per presentare i candidati della Lega

REGGIO CALABRIA Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini torna in Calabria. Il leader della Lega sarà a Reggio il prossimo 5 maggio, come annuncia il consigliere regionale Giuseppe Mattiani. Salvini sarà alle ore 18 presso la Sala Monteleone del Consiglio regionale per dare il via alla campagna elettorale con la presentazione dei candidati per il rinnovo del Consiglio comunale reggino.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
FRANCESCO CANNIZZARO
LEGA
MATTEO SALVINI
POLITICA CALABRESE
Rilevanti
salvini calabria
salvini in calabria
Categorie collegate
Politica
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x