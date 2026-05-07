Firmato l’Accordo integrativo tra Regione Calabria e Federfarma

l’intesa

CATANZARO La Regione Calabria e Federfarma Calabria annunciano con grande soddisfazione la sottoscrizione dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le farmacie pubbliche e private convenzionate. L’Accordo è stato firmato per Federfarma Calabria dal Presidente Vincenzo Defilippo, dal Segretario Alfonso Misasi e da Costantino Gigliotti, responsabile per le farmacie rurali, e per la Regione Calabria dal Direttore del Dipartimento Salute, dottor Ernesto Esposito. Si ringrazia il Dott. Ernesto Esposito per la preziosa e costruttiva collaborazione che ha reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato. “Si tratta di un risultato di straordinaria rilevanza per il sistema sanitario territoriale, frutto di un intenso e costante lavoro di confronto, dialogo istituzionale e responsabilità portato avanti da Federfarma Calabria”, si legge nella nota. L’AIR rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della sanità di prossimità, ponendo la farmacia al centro della rete dei servizi territoriali e consolidando il modello della “Farmacia dei Servizi”, oggi riconosciuta come pilastro del Servizio Sanitario Nazionale e regionale. L’Accordo disciplina in maniera organica aspetti fondamentali quali: l’erogazione dei servizi sanitari in farmacia, inclusa la telemedicina (ECG, holter, spirometria); il potenziamento delle attività di prevenzione, vaccinazione e assistenza; l’integrazione con il sistema CUP per prenotazioni, pagamenti e ritiro referti; la sostenibilità economica delle farmacie, con particolare attenzione alle realtà rurali e a basso fatturato; la definizione di modalità operative uniformi su tutto il territorio regionale.

“Questo Accordo – dichiara il presidente Vincenzo Defilippo – è il risultato di un lavoro serio, concreto e continuo che Federfarma Calabria ha portato avanti con determinazione, sempre con un unico obiettivo: garantire ai cittadini calabresi servizi sanitari più accessibili, efficienti e vicini ai bisogni reali delle persone.” “Abbiamo costruito – prosegue Alfonso Misasi – un modello che valorizza il ruolo della farmacia come presidio sanitario territoriale, capace di rispondere in modo rapido ed efficace alle esigenze di salute, soprattutto nelle aree più fragili”. Anche il rappresentante delle farmacie rurali, Costantino Gigliotti, ha espresso soddisfazione per la riconferma dei vertici regionali, evidenziando il valore di una rappresentanza attenta anche alle realtà più periferiche e territorialmente fragili. “Le farmacie rurali rappresentano un presidio fondamentale per tante comunità calabresi, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne. La continuità alla guida di Federfarma Calabria consente di proseguire un lavoro importante di tutela, ascolto e valorizzazione di queste realtà, che ogni giorno garantiscono prossimità, assistenza e servizi essenziali ai cittadini”. L’Accordo si inserisce in un quadro normativo nazionale che ha definitivamente stabilizzato la Farmacia dei Servizi, riconoscendola come parte integrante dei LEA e garantendo un finanziamento strutturale, segnando così una svolta per il sistema sanitario territoriale. La firma dell’AIR rappresenta quindi non solo un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza: un modello di sanità moderna, capillare e sostenibile, in cui le farmacie calabresi continuano a svolgere un ruolo centrale al servizio della comunità.

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