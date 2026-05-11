Crotone, con il progetto “Dialisi Vacanze 2026” l’Asp garantisce il diritto al tempo libero

l’iniziativa

CROTONE Trascorrere l’estate sulle coste del crotonese in totale sicurezza, senza dover rinunciare alle terapie salvavita. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone risponde con i fatti ai bisogni dei pazienti nefropatici non residenti, confermando e potenziando il progetto “Dialisi Vacanze” per la stagione estiva 2026. Con la deliberazione n. 188, il Direttore Generale Antonio Graziano ha dato il via libera al programma che, dal 1° giugno al 30 settembre, permetterà ai turisti e ai corregionali di usufruire dei trattamenti dialitici nel territorio crotonese.

L’iniziativa riflette la visione della Direzione Strategica volta a superare le rigidità organizzative e a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) anche durante i picchi della stagione turistica. Il progetto trasforma così il presidio sanitario in un pilastro dell’accoglienza locale, offrendo un servizio completo che include tutte le tipologie di trattamento, compresa la dialisi peritoneale.

“Garantire la continuità delle cure a chi sceglie il nostro territorio per sostenere concretamente il binomio salute-turismo è una sfida che abbiamo raccolto con determinazione – ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASP di Crotone, Antonio Graziano -. L’attivazione di questo servizio è il risultato di una programmazione mirata, finalizzata a tradurre tempestivamente le istanze dei pazienti in atti concreti. Questo percorso di efficienza si inserisce nel più ampio progetto di rinascita della sanità calabrese guidato dal Presidente Roberto Occhiuto: con lui condividiamo l’obiettivo di trasformare il sistema sanitario in una gestione finalmente ordinaria, moderna e capace di rimettere al centro la dignità e le necessità reali del paziente. Un ringraziamento va certamente a tutto il personale medico e infermieristico del reparto di Nefrologia e Dialisi, che, con grande professionalità e senso di responsabilità, garantisce l’operatività di questa iniziativa. Attraverso una pianificazione attenta e una visione condivisa, l’ASP di Crotone dimostra di poter assicurare risposte puntuali e servizi sanitari realmente vicini ai cittadini”.

Il progetto, coordinato dall’U.O.C. Nefrologia e Dialisi sotto la supervisione della Direzione Generale, garantisce standard assistenziali di qualità attraverso una turnazione programmata del personale medico e infermieristico, assicurando la sicurezza clinica per i pazienti esterni senza pesare sull’attività ordinaria. L’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, diretta dal dott. Giuseppe Coppolino, ha già predisposto la pianificazione necessaria per accogliere le richieste, coordinando le attività del reparto in modo da integrare i flussi di pazienti esterni con l’attività ordinaria. Il servizio sarà pienamente operativo già dall’inizio della stagione, garantendo assistenza qualificata e sicurezza clinica a tutti i pazienti che sceglieranno il litorale crotonese per le proprie vacanze.

Per i pazienti che intendono soggiornare nel crotonese, è necessario inviare una mail all’indirizzo nefrodialisicrotone@asp.crotone.it, indicando i dati anagrafici e allegando la scheda dialitica aggiornata. L’Azienda gestirà direttamente le autorizzazioni con le ASL di provenienza, assicurando la gratuità delle prestazioni e un percorso semplificato per i villeggianti.